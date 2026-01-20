На Кубани число таксистов увеличилось на 86% по сравнению с прошлым годом

На Кубани в начале 2026 года зарегистрировано 32,9 тыс. перевозчиков легкового такси, что на 86% больше, чем было в начале 2025 года. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг», ссылаясь на пресс-службу минтранса Краснодарского края.

Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

Число таксистов в регионе увеличилось в 1,8 раза. Из общего количества водителей такси на Кубани работают 2834 индивидуальных предпринимателя, 78 юридических лиц и 30 058 физических лиц. По информации краевого минтранса, количество служб заказа такси за прошедший год увеличилось на 76% и составило 81.

В период с января по ноябрь 2025 года на Кубани такси перевезло более 240 млн человек. Наибольший показатель зафиксирован в Краснодаре — 78,2 млн пассажиров.

София Моисеенко