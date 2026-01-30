Основатель ГК «Дело» предложил создать в Омане «Оманский Сингапур»

Основатель транспортно-логистического холдинга «Дело» Сергей Шишкарев выступил с инициативой создания в Султанате Оман крупного контейнерного хаба, способного конкурировать с портовой инфраструктурой Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом предприниматель сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Сергея Шишкарева, ключевым преимуществом Омана является его географическое положение. В отличие от стран Персидского залива, зависящих от Ормузского пролива, Оман имеет прямой выход к Индийскому океану, что снижает логистические риски. ГК «Дело» готова участвовать в проекте на всех этапах — от проектирования до анализа потенциальной грузовой базы. Предлагаемый проект он обозначил как «Оманский Сингапур».

Кроме того, господин Шишкарев предложил проработать создание в Омане регионального зернового хаба и мукомольного производства. Ранее он заявлял о перспективности организации в стране хаба по перевалке зерна для поставок в африканские государства.

Группа компаний «Дело» — транспортно-логистический холдинг, работающий в сфере портовой перевалки, железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедирования и таможенного оформления грузов, а также бункеровки судов, в том числе в порту Новороссийска.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев допустил возможность возобновления переговоров с «Трансмашхолдингом» и госкорпорацией «Росатом» о форматах совместной работы.

Никита Бесстужев