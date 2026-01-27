Сергей Шишкарев допустил, что переговоры с ТМХ и «Росатомом» могут возобновиться

Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев допустил возможность возобновления переговоров с «Трансмашхолдингом» и госкорпорацией «Росатом» о форматах совместной работы. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия-24».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Я уверен, что в ближайшем будущем мы обязательно вернемся к обсуждению возможной конструкции взаимодействия. Либо вместе с государственной корпорацией, либо выделим отдельный сегмент, связанный с маршрутизацией контейнерных перевозок»,— заявил господин Шишкарев.

ГК «Дело» занимается комплексной логистикой: перевалкой грузов и бункеровкой судов в порту Новороссийска, организацией железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедированием, таможенным оформлением экспортно-импортных грузов, а также доставкой нефти и нефтепродуктов.

В декабре 2024 года «Росатом», АО «Трансмашхолдинг» и Шишкарев договорились о консолидации логистических активов и создании совместной компании с целью формирования национального лидера на транспортно-логистическом рынке России и выхода на международные маршруты.

Однако в ноябре 2025 года ТМХ отказался от выкупа 49% акций ГК «Дело», сославшись на разногласия по оценке стоимости активов. В конце месяца Шишкарев подал в ФАС ходатайство о покупке 1% акций, что увеличило бы его долю до 51%. В начале декабря основатель ГК «Дело» подтвердил срыв сделки, отметив при этом, что возобновление переговоров возможно при изменении рыночной конъюнктуры.

Вячеслав Рыжков