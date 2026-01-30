Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожных путях в Краснодаре

Пассажирский поезд Пермь—Новороссийск сбил насмерть 49-летнего мужчину на железнодорожных путях в Краснодаре. Происшествие произошло 29 января около 8:00 на перегоне Кубань—Энем-1, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, мужчина находился на путях перед приближающимся составом. Машинист не успел применить экстренное торможение и избежать наезда. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Погибший являлся жителем Лабинского района.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проверку проводит следственно-оперативная группа линейного управления МВД России на транспорте по Краснодарскому краю. По итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что вечером 29 января на улице Сормовской в Краснодаре произошло ДТП, в котором получил травмы 13-летний ребенок.

Никита Бесстужев