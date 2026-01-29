Ребенок пострадал в ДТП на улице Сормовской в Краснодаре

Вечером 29 января на улице Сормовской в Краснодаре произошло ДТП, в котором получил травмы 13-летний ребенок. Об этом сообщили в полиции краевого центра.

По информации полиции Краснодара, водитель автомобиля «Мустанг» не справился с управлением и наехал на столб на улице Сормовская, в результате чего транспортное средство отбросило на припаркованное авто «Фольксваген». Авария произошла в 19:50.

Пострадавший в ДТП 13-летний мальчик являлся пассажиром автомобиля «Мустанг». Ребенка доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Полиция Краснодара проводит проверку по факту произошедшего.

София Моисеенко