Ребенок пострадал в ДТП на улице Сормовской в Краснодаре

Вечером 29 января на улице Сормовской в Краснодаре произошло ДТП, в котором получил травмы 13-летний ребенок. Об этом сообщили в полиции краевого центра.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации полиции Краснодара, водитель автомобиля «Мустанг» не справился с управлением и наехал на столб на улице Сормовская, в результате чего транспортное средство отбросило на припаркованное авто «Фольксваген». Авария произошла в 19:50.

Пострадавший в ДТП 13-летний мальчик являлся пассажиром автомобиля «Мустанг». Ребенка доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Полиция Краснодара проводит проверку по факту произошедшего.

София Моисеенко

