Минфин отказался снижать акциз на жидкости для вейпов

Министерство финансов не поддержало идею Национального союза потребителей никотина (НСПН) о существенном снижении акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина (ЭСДН). Об этом следует из официального ответа ведомства на обращение союза, с копией которого ознакомился «Ъ».

Предложение НСПН, поступившее в декабре 2025 года, предполагало ставки от 2,2 до 6,4 руб. за 1 мл в зависимости от содержания никотина вместо действующих 49 руб. В Минфине отметили, что изначальное повышение акциза было частью госполитики по противодействию потреблению никотина, и любые изменения должны учитывать эту задачу.

Несмотря на рост ставки, сборы акциза падают. В 2023 году сумма поступлений от импортной продукции (90% от общего объема) составила 5,7 млрд руб., в 2024 году, с ростом ставки, значение увеличилось на 91,2%, до 10,9 млрд руб. Но уже по итогам 2025 года объем ожидаемых поступлений снизится в 2,5 раза, до 4,3 млрд руб., следует из данных Минфина.

Руководитель консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов связывает тенденцию с уходом части бизнеса в тень: из-за резкого роста ставки легальная продажа жидкостей стала неконкурентной. Согласно его оценкам, нелегально сейчас продается от 60% до 80% жидкостей для ЭСДН и самих устройств.

Представитель НСПН Дмитрий Владимиров считает, что сохранить легальный рынок позволит только ставка в 5–8 руб. за 1 мл продукции. «Пока нелегальный оборот продолжит расти, способствуя постепенной утрате контроля», — считает представитель союза Дмитрий Владимиров. В Минфине в ответ указывают на комплекс мер по борьбе с нелегальным импортом, включая лицензирование и маркировку.

