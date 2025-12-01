Пациенты пересчитали расходы

Объем коммерческих медицинских услуг в 2025 году может вырасти на 15,2%, до 2,32 трлн руб., и достигнуть 4,27 трлн руб. уже к 2030 году. Но динамика во многом обусловлена отраслевой инфляцией, за год медсуслуги подорожали в среднем на 18%, в то время как спрос на них практически не растет. Частным клиникам становится все сложнее конкурировать с госсектором, который в свою очередь активно развивает коммерческое направление.

Оборот рынка коммерческой медицины в 2025 году составит 2,32 трлн руб., прибавив 15,2% год к году, подсчитали в аудиторско-консалтинговой компании Kept. В 2026 году показатель, по прогнозу аналитиков, может вырасти на 15,3%, до 2,67 трлн руб. В перспективе до 2030 года среднегодовой прирост составит 13,4%, а объем рынка в итоге может достигнуть 4,27 трлн руб. В свою оценку Kept включает все услуги коммерческих клиник и лабораторий, в том числе оказанные по ОМС.

Гендиректор консалтинговой компании Eqiva Дарья Шубина считает, что без учета услуг по ОМС оборот коммерческих клиник в России в 2025 году вырастет на 13%, до 1,78 трлн руб. Эта динамика, по ее мнению, отражает в первую очередь инфляцию. Если в 2024 году на медицинском рынке она составила 10–12,5%, то в 2025 году — 14–15%. Согласно «Чек Индексу», средняя стоимость медуслуги в январе—октябре 2025 года составила 4,2 тыс. руб., прибавив 18% год к году. В натуральном выражении спрос может показать снижение, считает госпожа Шубина.

В Kept замечают, что рост рынка коммерческой медицины могут сдерживать дефицит кадров и высокая стоимость оборудования.

Дарья Шубина говорит о растущей конкуренции с госучреждениями. Сейчас у них более сильные кадры и возможность обеспечить полный цикл лечения, поясняет она. Сдерживать рост рынка может и сохраняющееся недоверие потребителей к коммерческой медицине. В некоторых клиниках навязывают ненужные услуги, а прозрачность вызывает вопросы — это ведет к отторжению, поясняют в «Клинике Фомина».

Бизнес крупных игроков растет быстрее рынка. По данным Eqiva, в 2022–2024 годах 547 крупнейших частных медорганизаций показали среднегодовой рост выручки на 18,4%, превысив средний показатель по отрасли в два раза. В 2025 году, согласно Kept, оборот топ-50 российских коммерческих клиник может прибавить 20%, до 406 млрд руб. Это на 4,8 процентного пункта превосходит среднюю динамику. В дальнейшем тенденция сохранится. В результате доля топ-50 клиник в структуре рынка коммерческий медицины на горизонте шести лет может вырасти на 4,5 процентного пункта: с 17,53% в 2025 году до 22,03% в 2030 году.

В Kept считают, что рост рынка коммерческой медицины может обеспечить увеличение числа пациентов, расширение сети стационаров и рост стоимости услуг. Аналитики ждут увеличения спроса на премиальное обслуживание: его обеспечат пациенты, ранее лечившиеся за границей. Еще одним драйвером станет развитие корпоративных программ ДМС.

Но конкуренция на рынке может усилиться. Дарья Шубина считает, что в 2026 году трендом станет рост сегмента платных услуг в региональных государственных медицинских организациях. Сейчас в структуре их доходов они достигают 10–15%, и доля будет только расти: коммерческая деятельность позволяет поддерживать уровень зарплат, проводить закупки, которые не считаются целевыми по ОМС, обеспечивать пациентов лекарствами. По прогнозам «Право на здоровье», основной рост в ближайшие годы покажут направления, развивающиеся в госсекторе: стоматология, косметология, женское здоровье, флебология.

