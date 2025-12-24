Инвестор в белом халате

Дочь зампреда Промсвязьбанка Елизавета Новожилова открыла медицинскую компанию. Она стала владелицей и гендиректором московского ООО «Велсенс». Растущий рынок частных медуслуг привлекает все больше непрофильных инвесторов: его заметный рост пока обеспечивает высокая инфляция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Дочь зампреда Промсвязьбанка (ПСБ) и экс-главы негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благосостояние» Юрия Новожилова Елизавета в середине декабря зарегистрировала в Москве ООО «Велсенс», специализирующееся на медицинских услугах, следует из данных СПАРК. Юрий Новожилов не ответил на запрос “Ъ”, связаться с Елизаветой Новожиловой напрямую не удалось.

Юрий Новожилов в 2000-х годах работал в департаменте корпоративных финансов ОАО РЖД, некоторое время был топ-менеджером Транскредитбанка. В 2012–2018 годах был исполнительным директором НПФ «Благосостояние». В 2018 году пришел в ПСБ сначала на должность советника председателя правления, затем стал зампредом банка.

25-летняя Елизавета Новожилова, судя по открытым данным, ранее не занималась бизнесом. До 2021 года она была совладелицей ООО «Корона». Эта компания через другое юрлицо владела обширным участком около кинотеатра «Октябрь» на северо-западе Москвы, который весной 2022 года перешел ГК «Инград». Источник “Ъ” на рынке недвижимости отмечал, что фактическим владельцем площадки выступал Юрий Новожилов (см. “Ъ” от 17 июня 2022 года).

Медицинский бизнес сейчас все чаще привлекает непрофильных инвесторов. Например, супруга экс председателя правления и совладельца СИБУРа Дмитрия Конова Катарина Конкс недавно вложилась в медицинскую компанию «Место здоровья» (см. “Ъ” от 13 ноября). Сейчас медицина — одна из немногих сфер, где интерес частных инвесторов совпадает с долгосрочными приоритетами государства, отмечает заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН Кирилл Маслиев. Дополнительным фактором привлекательности отрасли, по его мнению, остается наличие налоговых льгот и преференций для медицинской деятельности.

Объем коммерческих медицинских услуг в 2025 году может вырасти на 15,2%, до 2,32 трлн руб., и достигнуть 4,27 трлн руб. уже к 2030 году, подсчитали в аудиторской компании Kept. Гендиректор Eqiva Дарья Шубина считает, что без учета услуг по обязательному медицинскому страхованию оборот коммерческих клиник в России в 2025 году вырастет на 13%, до 1,78 трлн руб. Этот рост в основном обусловлен инфляцией, которая по итогам года, как ожидают эксперты, составит 14–15%.

Но несмотря на это, медицинский сектор по итогам текущего года станет одним из лидеров на рынке услуг по росту денежных поступлений. В январе—ноябре выручка медцентров увеличилась в среднем на 21,6% год к году, больше всего она росла в сегменте косметологии (на 26,4%), подсчитали в Yclients. Согласно данным сервиса «Чек Индекс», средний чек за медуслуги за этот период составил около 5 тыс. руб., что на 10% выше уровня прошлого года, а число покупок оказалось выше на 7%.

Одним из основных вызовов для частных непрофильных инвесторов, начинающих работать в медицинском бизнесе, может стать недоверие пациентов, говорит Кирилл Маслиев. «Успех будет зависеть от того, насколько грамотно выстроено управление бизнесом, удалось ли привлечь команду сильных медиков и соблюсти профессиональные стандарты»,— заключает эксперт.

Виктория Колганова, Дарья Андрианова