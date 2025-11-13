Медуслуги уходят в частности

Супруга экс-председателя правления и совладельца СИБУРа Дмитрия Конова Катарина Конкс вложилась в медицинскую компанию. Она стала одним из учредителей клиники «Место здоровья», выяснил “Ъ”. Компания с таким названием, по некоторым данным, работает в Ромашково Одинцовского района Подмосковья, в здании недавно открытого филиала Детского научно-клинического центра имени Рошаля.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Катарина Конкс

Как следует из данных СПАРК, супруга бывшего председателя правления и совладельца СИБУРа Дмитрия Конова Катарина Конкс получила 25% в ООО «Место здоровья», созданном в августе 2025 года. Эта структура оказывает услуги больничной организации. Сейчас организация с таким названием активно ищет сотрудников: врачей, медсестер и администраторов, следует из данных сервиса по поиску работников HeadHunter. В описании к вакансиям указано, что медицинский центр расположен в Рублевском проезде, 41, в Ромашково Одинцовского района Подмосковья.

Катарина Конкс также руководит благотворительным фондом «Семейный». В фонде на вопросы о новых активах госпожи Конкс не ответили. Ранее, как выяснил “Ъ”, она вместе с другим бывшим топ-менеджером СИБУРа Виталием Барановым вложилась в бизнес группы Unitile — одного из крупнейших в России производителей облицовочной плитки и керамогранита (см. “Ъ” от 16 января).

Остальными 75% в ООО «Место здоровья» владеют в равных долях Алина Загарацкая, Наталья Каменская и Татьяна Каримова. Медицинским бизнесом ранее никто из них, судя по данным СПАРК, не занимался. Госпожа Загарацкая помимо этой компании владеет долями в двух компаниях из сферы общепита. Госпожа Каменская — основательница кадрового агентства «Домашняя история», занимающегося поиском и подбором домашнего персонала.

В Рублевском проезде, 41, в Ромашково осенью этого года заработал консультативно-диагностический центр (КДЦ), построенный в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». По данным одного из собеседников “Ъ” на медицинском рынке, ООО «Место здоровья» арендует часть КДЦ в Ромашково. Как сообщалось на сайте национальныепроекты.рф, центр площадью более 5,5 тыс. кв. м был достроен в июне 2025 года. В нем должны были открыться терапевтическое и педиатрическое отделения, блок лучевой терапии и хирургический стационар на пять коек. Планировалось, что в смену центр будет принимать до 350 человек.

Новое учреждение стало филиалом детского центра имени Рошаля. В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля “Ъ” пояснили, что медицинский центр в Ромашково относится к Детскому научно-клиническому центру, который работает в Красногорске. В этом медучреждении на запрос не ответили, как и в самом ООО «Место здоровья».

Рынок частных медуслуг остается привлекательным для непрофильных инвесторов. По оценкам консалтинговой компании Eqiva, объем частных инвестиций в медицинскую инфраструктуру по итогам 2025 года может составить 32,1 млрд руб., увеличившись на 19% год к году. По данным аналитиков, общий объем вложений в частные клиники достиг 50,6 млрд руб. Из них 51% составили инвестиции в новые объекты, 49% — в сделки слияния и поглощения.

Однако инвесторы отдают предпочтение крупным многопрофильным проектам, способным обеспечить широкий спектр медицинских услуг, констатировали в Eqiva. Действующие игроки в связи с этим стремятся выходить в новые для себя сегменты. Например, Европейский медицинский центр, ориентирующийся на премиальных клиентов, в октябре текущего года приобрел долю в сети «Семейный доктор», которая работает в бюджетном сегменте (см. “Ъ” от 31 октября).

Виктория Колганова, Александра Мерцалова