Шерон Осборн намерена возродить фестиваль хеви-метала Ozzfest

Вдова Оззи Осборна Шерон рассказала в интервью журналу Billboard, что работает над тем, чтобы возродить фестиваль хеви-метала и хард-рока Ozzfest.

Фото: Jim Ruymen JR / Reuters Шерон Осборн

Фото: Jim Ruymen JR / Reuters

Первый Ozzfest, организованный Оззи Осборном и его супругой, прошел в 1996 году как двухдневный фестиваль в Фениксе (Аризона) и Деворе (Калифорния). Затем он превратился в полноценные гастроли метал- и рок-групп по США, Канаде и Великобритании. В последний раз фестиваль прошел в 2018 году в Лос-Анджелесе.

«Недавно я разговаривала с Live Nation (американский организатор развлекательных мероприятий.— “Ъ”) о возрождении Ozzfest,— рассказала Шерон Осборн.— Оззи очень хотел, чтобы молодые таланты выступали на сцене перед большим количеством людей. Мы действительно положили начало метал-фестивалям в этой стране. Потом появились копии, но таких фестивалей, как наш, так и не появилось, потому что наш был создан для новых талантов. Это было похоже на летний лагерь для детей».

Оззи Осборн умер 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет. Бывший вокалист Black Sabbath с 2019 года страдал от болезни Паркинсона. 6 июля Black Sabbath воссоединилась для прощального концерта. На сцене Осборн восседал на черном троне, так как из-за болезни уже не мог ходить. Церемония прощания с артистом состоялась 30 июля в его родном Бирмингеме. Музыканта похоронили 31 июля в его поместье в графстве Бакингемшир.

Кирилл Сарханянц