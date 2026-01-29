Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Администрация Трампа признала ошибочность своих действий в Миннесоте

Глава погранслужбы Белого дома Том Хоман заявил, что действия администрации в Миннеаполисе не были идеальными. Он пообещал сократить численность агентов федеральных спецслужб в городе.

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

«Я не хочу слышать, что все, что было сделано, было абсолютно верным… Мои сотрудники из Таможенно-пограничной службы (CBP) и Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) работают над планом сокращения количества их агентов в штате»,— цитирует господина Хомана The Wall Street Journal.

Ранее администрация Дональда Трампа направила в Миннесоту 3 тыс. федеральных агентов для обнаружения и задержания незаконных мигрантов. 7 января сотрудник ICE застрелил 37-летнюю жительницу Миннеаполиса Рене Гуд, что спровоцировало волну протестов не только в городе, но и по всей стране. А 24 января сотрудник ICE застрелил 37-летнего жителя Миннеаполиса Алекса Питта, после чего началась новая волна протестов.

26 января господин Трамп заявил, что его администрация будет тщательно расследовать убийство господина Питта, а также пообещал «вывести сотрудников иммиграционной службы из района Миннеаполиса», не уточнив конкретных сроков.

Как повлияли события в Миннесоте на работу американского правительства — в материале «Ъ».

Кирилл Сарханянц

Президент США Дональд Трамп предположил, что женщину застрелили за то, что она «оказывала сопротивление, умышленно и жестоко» наехала на офицера миграционной полиции на автомобиле
На фото: участнику протестов промывают глаза водой

Фото: Leah Millis / Reuters

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей потребовал от Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) «убираться к черту»
На фото: столкновения участников протестов

Фото: Leah Millis / Reuters

Власти Миннесоты 13 января подали в суд на федеральное правительство США из-за развертывания в штате сил ICE

Фото: Seth Herald / Reuters

15 января сотрудник ICE выстрелил в ногу мигранту из Венесуэлы, после чего начались столкновения протестующих с силовиками
На фото: раненный в столкновениях демонстрант

Фото: Leah Millis / Reuters

В тот же день Дональд Трамп пригрозил ввести в Миннесоту войска для подавления протестов. Президент заявил, что намерен воспользоваться законом от 1807 года, который позволяет развертывать войска внутри страны в ответ на беспорядки, восстания или для противодействия местным властям
На фото: глава группы «Американцы против исламизации» Джейк Лэнг

Фото: Tim Evans / Reuters

18 января Пентагон направил около 1,5 тыс. военнослужащих регулярной армии для подготовки к возможной переброске в штат Миннесота в случае обострения ситуации с беспорядками

Фото: Tim Evans / Reuters

По данным CBS News, Министерство юстиции США проводит расследование в отношении губернатора Миннесоты Тима Уолца и мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея, которых подозревают в сговоре с целью воспрепятствования работе сотрудников ICE
На фото: марш протестующих в Миннеаполисе

Фото: Leah Millis / Reuters

Протесты в Миннеаполисе

Фото: Leah Millis / Reuters

Столкновения протестующих с полицией в Миннеаполисе

Фото: Leah Millis. EDITORвЂ™S NOTE: VISIBLE FLARE IS DUE TO SENSOR DAMAGE THAT OCCURRED WHILE DOCUMENTING

