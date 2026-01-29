Администрация Трампа признала ошибочность своих действий в Миннесоте

Глава погранслужбы Белого дома Том Хоман заявил, что действия администрации в Миннеаполисе не были идеальными. Он пообещал сократить численность агентов федеральных спецслужб в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава погранслужбы Белого дома Том Хоман

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Глава погранслужбы Белого дома Том Хоман

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

«Я не хочу слышать, что все, что было сделано, было абсолютно верным… Мои сотрудники из Таможенно-пограничной службы (CBP) и Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) работают над планом сокращения количества их агентов в штате»,— цитирует господина Хомана The Wall Street Journal.

Ранее администрация Дональда Трампа направила в Миннесоту 3 тыс. федеральных агентов для обнаружения и задержания незаконных мигрантов. 7 января сотрудник ICE застрелил 37-летнюю жительницу Миннеаполиса Рене Гуд, что спровоцировало волну протестов не только в городе, но и по всей стране. А 24 января сотрудник ICE застрелил 37-летнего жителя Миннеаполиса Алекса Питта, после чего началась новая волна протестов.

26 января господин Трамп заявил, что его администрация будет тщательно расследовать убийство господина Питта, а также пообещал «вывести сотрудников иммиграционной службы из района Миннеаполиса», не уточнив конкретных сроков.

Как повлияли события в Миннесоте на работу американского правительства — в материале «Ъ».

Кирилл Сарханянц