WSJ: администрация Трампа может вывести ICE из Миннеаполиса

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена тщательно расследовать инцидент с гибелью 37-летнего Алекса Претти в Миннеаполисе, штате Миннесота. В интервью The Wall Street Journal (WSJ), господин Трамп дважды уклонился от ответа на вопрос о том, действовал ли офицер Иммиграционной таможенной службы (ICE), который застрелил мужчину, надлежащим образом.

В комментарии WSJ президент США раскритиковал погибшего за ношение огнестрельного оружия во время общественных акций протеста. По словам Дональда Трампа, ему не нравится, «когда кто-то приходит на протест с очень мощным, полностью заряженным пистолетом и двумя магазинами, полными патронов». При этом он добавил, что намерен «вывести сотрудников иммиграционной службы из района Миннеаполиса», не уточнив конкретного срока отъезда агентов.

7 января сотрудник ICE застрелил 37-летнюю жительницу Миннеаполиса Рене Гуд. В США начались протесты против действий силовиков, а власти Миннесоты потребовали от правительства вывести силы ICE. Президент США Дональд Трамп обвинил губернатора штата Тима Уолца в подстрекательстве к мятежу и попытке скрыть мошенничество. 24 января сотрудник ICE застрелил 37-летнего жителя Миннеаполиса Алекса Питта, после чего началась новая волна протестов.

Влад Никифоров