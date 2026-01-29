В Кошехабльском районе Адыгеи по нацпроекту за год обновили почти 13 км дорог

В Кошехабльском районе Адыгеи в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» привели в нормативное состояние более 12 км региональных дорог. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном минстрое.

Дорожные работы прошли на восьми участках общей протяженностью около 12,8 км. Основной объем пришелся на трассу Майкоп—Гиагинская—Псебай—Зеленчукская—Карачаевск: в границах района обновили семь участков этой автодороги суммарной длиной 11,2 км. Магистраль имеет ключевое значение для транспортной системы республики, обеспечивая межмуниципальное и межрегиональное сообщение, в том числе с Краснодарским краем и Карачаево-Черкесией.

Кроме того, в нормативное состояние привели участок Северного обхода аула Кошехабль протяженностью 1,56 км, который используется для разгрузки улично-дорожной сети районного центра.

В ходе работ обновили дорожное покрытие, укрепили обочины и привели проезжую часть в соответствие с действующими требованиями безопасности. Всего по итогам 2025 года в Адыгее обновили более 74 км региональных дорог.

