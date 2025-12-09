В Адыгее отремонтировали более 78 км дорог в 2025 году

В Адыгее в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году отремонтировали свыше 78 км региональных и муниципальных автодорог. Приоритетным направлением стало восстановление путей к детским садам, школам и вузам, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе минстроя региона.

На ремонт дорог к образовательным учреждениям направили более 900 млн руб. Выделенный объем средств позволил привести в порядок 43,7 км маршрутов.

В Майкопе восстановили улицу 2-ю Крестьянскую, по которой студенты добираются до Майкопского государственного гуманитарно-технического колледжа АГУ. Также в столице региона обновили покрытие улицы Гагарина, ведущей к Майкопской гимназии №5 им. Е. Шварца и Педагогическому колледжу им. Андрухаева.

С опережением графика в Майкопе завершили ремонт 900-м участка ул. Гоголя. По плану работы должны были закончить в 2026 году. Дорога ведет к Адыгейскому государственному университету и Майкопскому государственному технологическому университету.

В поселке Яблоновском до конца года планируют реконструировать улицу Свободы, которая ведет к детскому саду, школе и детско-юношеской спортивной школе.

Всего за 2025 год отремонтировали 15 региональных дорог общей протяженностью около 42 км, ведущих к школам и детским садам.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Гиагинском районе Адыгеи завершили ремонт трех участков региональных дорог общей протяженностью 7,7 км. Работы стоимостью 61,2 млн руб. провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Нурий Бзасежев