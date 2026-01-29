В Краснодаре в период морозов вырос интерес к новостям и экстренной повестке

В январе 2026 года, в период аномально низких температур, россияне в среднем проводили за чтением новостей на 25% больше времени, чем при обычной зимней погоде. По данным аналитиков платформы «Дзен», Краснодар вошел в число городов с наиболее заметным увеличением интереса к экстренной повестке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В краевой столице внимание пользователей было сосредоточено прежде всего на работе общественного транспорта и экстренных мерах. В отличие от северных регионов, где преобладала тема борьбы со снегопадами, жители Краснодара чаще отслеживали изменения движения, предупреждения служб и оперативные сообщения властей.

По России пик активности в дни морозов пришелся на вечерние часы с 18:00 до 23:00. Одновременно увеличилась ночная аудитория после полуночи новости читали на 30% чаще, чем в периоды без резких похолоданий. Пользователи многократно возвращались к ленте, отслеживая обновления региональной повестки.

Больше всего времени за чтением новостей в морозы проводили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Дополнительный всплеск активности зафиксировали в VK Клипах и сервисе VK Donut, где пользователи направили авторам свыше 95 млн руб. в период холодов и снегопадов.

Как писал «Ъ-Кубань», в декабре 2025 года общий объем продаж печатных изданий в Краснодарском крае вырос на 13% по сравнению с ноябрем того же года. Самой популярной книгой у жителей региона стал психологический роман японского писателя Гэнки Кавамура «Если все кошки в мире исчезнут».

Анна Гречко