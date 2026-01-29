В Каменске-Шахтинском тушат полигон ТБО спецтехникой

Специальная техника продолжает тушить очаги тления на мусорном полигоне в Каменске-Шахтинском, которые возникли из-за самовозгорания отходов. Об этом рассказала министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

По словам министра, на объекте работает спецтехника. Тлеющие участки засыпают грунтом послойно для полного устранения возгорания.

«Ситуация находится на моем постоянном контроле», — заявила Пшеничная.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что на полигоне твердых бытовых отходов в Каменске-Шахтинском (пер. Полевой) зафиксировали тление мусора на площади около 600 кв. м из-за перепада температур.

Валентина Любашенко