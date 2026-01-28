На полигоне ТБО в Каменске-Шахтинском горят отходы на 600 квадратных метрах

На полигоне твердых бытовых отходов в Каменске-Шахтинском (пер. Полевой) зафиксировали тление мусора на площади около 600 кв. м из-за перепада температур. Об этом сообщила министр регионального минЖКХ Антонина Пшеничная.

По предварительным данным, самовозгорание произошло из-за температурных колебаний. Открытого пламени нет, наблюдается незначительное задымление. Риски распространения очагов в настоящий момент отсутствуют.

«Региональный оператор ООО «ЭкоЦентр» 29 января начинает ликвидацию возгорания. Для работ привлекут пять единиц техники — экскаватор, бульдозер и три самосвала. Они будут проводить послойную пересыпку очагов землей», — уточнила министр.

По словам госпожи Пшеничной, при необходимости количество машин может быть увеличено. Планируемый срок окончания работ — 31 января 2026 года.

Валентина Любашенко