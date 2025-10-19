РПЦ планирует дать мужчинам право запрещать женщинам делать аборты

Русская православная церковь намерена добиться юридического закрепления права голоса отца при принятии решении о совершении аборта. Об этом сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов.

«Преступно толкать женщину на аборт, но преступно и лишать мужа права принимать вместе со своей супругой решение о сохранении новой жизни»,— сказал Федор Лукьянов в интервью ТАСС.

По мнению господина Лукьянова, задача отца — отговорить женщину от совершения аборта с помощью беседы и привлечения священнослужителя. Он добавил, что «утаенные от мужа аборты часто являются причиной последующего развода».

Российские общественные организации предложили законодательно закрепить штрафы от 50 тыс. до 800 тыс. руб. за склонение беременных женщин к аборту. Идею принять закон о «защите женщин от склонения к искусственному прерыванию беременности» обсудили в Общественной палате России. Подобные запреты уже установлены в 25 регионах страны, за их нарушение грозит штраф.

Подробнее — в материале «Ъ» «Аборты просклоняли в Общественной палате».