Внуково решило участвовать в аукционе по продаже Домодедово

«Московский международный аэропорт», дочерняя структура аэропорта Внуково, будет участвовать в новом аукционе по продаже аэропорта Домодедово. Об этом «Ведомостям» заявил совладелец Внуково Виталий Ванцев.

«Сегодня уже подали заявку», — сказал бизнесмен. Он добавил, что в случае победы в аукционе не исключает привлечения партнеров для управления Домодедово, потому что это «непростой объект». От оценки стоимости выставленной на торги авиагавани он воздержался.

Первый аукцион по Домодедово должен был пройти 20 января, но торги не состоялись из-за отсутствия участников. По мнению собеседников «Ъ», попытка реализовать актив провалилась из-за завышенной цены. В отрасли считают справедливой цену в районе 25–45 млрд руб. Шереметьево заявляло о готовности выйти на торги при снижении стартовой цены.

21 января было объявлено о проведении 29 января новых торгов в формате голландского аукциона.

