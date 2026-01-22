Шереметьево подало заявку на участие в аукционе по продаже Домодедово

Дочерняя структура московского аэропорта Шереметьево ООО «Перспектива» подала заявку на участие в аукционе по продаже аэропорта Домодедово. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе авиагавани.

Накануне в Шереметьево заявили о готовности участвовать в торгах в случае проведения повторного аукциона. Первый аукцион должен был состояться 21 января, однако был отменен из-за отсутствия участников. Вскоре было объявлено о проведении 29 января новых торгов — в формате голландского аукциона. Заявку для участия уже подала дочерняя структура Внуково.