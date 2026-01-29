Бывший владелец Домодедово оспорил в жалобе иностранное влияние на аэропорт

Бывший бенефициар Домодедово Дмитрий Каменщик в жалобе в Верховный суд оспорил данные Генпрокуратуры о том, что совершал сделки по установлению иностранного контроля над аэропортом. С содержанием жалобы за отказ нижестоящего суда отменить решение о передаче аэропорта государству ознакомились «Ведомости».

Арбитражный суд Подмосковья в июне 2025 года взыскал активы Домодедово в пользу государства по иску Генпрокуратуры. Иск был подан к Дмитрию Каменщику и его партнеру Валерию Когану. По версии надзорного ведомства, они в нарушение российского законодательства распоряжались активами аэропорта предприятия и выводили прибыль за границу.

Жалоба Дмитрия Каменщика была зарегистрирована 23 января. Дата рассмотрения пока не назначена. В ней господин Каменщик указывает, что был резидентом Турции и ОАЭ, но срок действия его ВНЖ в этих странах истек в октябре 2023 года. Но на тот момент 57-ФЗ не определял граждан с ВНЖ в других странах как иностранных инвесторов, отмечает бизнесмен. Он утверждает, что не совершал сделки по установлению иностранного контроля над аэропортом, пока ВНЖ были действительными.

После редомициляции структуры владения Домодедово в октябре 2024 года Дмитрий Каменщик приобрел в собственность ООО «ДМЕ холдинг». Оно находилось под его контролем напрямую (1%) и через АО «Аламо холдинг» (99%), следует из жалобы. Ответчики настаивают, что в материалах дела нет доказательств иностранного контроля по отношению к «ДМЕ холдинг» и «Аламо холдинг».

Назначенный на 20 января аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся. Была подана только одна заявка от индивидуального предпринимателя Евгения Богатого. Его не допустили к торгам, так как в заявке были представлены не все требуемые документы или документы были оформлены с нарушением. В новом аукционе планируют участвовать аэропорты Шереметьево и Внуково.

Подробности — в материале «Ъ» «В аэропорту не взлетели инвесторы».