В Сириусе планируют создать самую длинную подвесную экотропу Европы

Власти Сириуса планируют создать два пешеходных экологических маршрута, которые соединят восточную и западную части федеральной территории. Новые тропы станут альтернативой перегруженной приморской набережной и превратятся в туристические достопримечательности, сообщает Медиадом «Сириус».

Первый маршрут протяженностью 10,8 км получил название «Сириус». Надземные пешеходные конструкции с обзорными площадками соединят Орнитологический парк на востоке территории с дендропарком «Южные культуры» на западе. Стоимость проекта предварительно оценивается в 7,1 млрд руб. По замыслу разработчиков, это будет самый протяженный подвесной экологический маршрут в Европе.

Второй пешеходный маршрут длиной 7,5 км назвали «Речной». Он пройдет через всю территорию Сириуса — от Мзымты до Псоу — вдоль существующих водных артерий. Ожидается, что ежедневно новыми маршрутами будут пользоваться до 12 тыс. человек.

Экотропа «Сириус» пройдет рядом со строящимся кампусом Научно-технологического университета «Сириус». Этот объект рассматривается как площадка для внедрения низкоуглеродных технологий в строительстве и будет соответствовать российскому экологическому стандарту Green Zoom. Новый кампус объединит учебные корпуса, жилье для студентов, сотрудников университета и резидентов Инновационного научно-технологического центра «Сириус». Объект строится по поручению президента России в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

