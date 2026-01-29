Россия и Украина согласовали новый обмен телами погибших

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что 29 января состоится очередной обмен телами между Россией и Украиной.

Последний большой обмен состоялся в декабре. Россия тогда передала 1003 тела, Украина — 26. В начале декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с начала СВО Россия передала Украине более 11 тыс. тел военнослужащих. На прошлой неделе уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о возвращении с Украины тел двух российских военнослужащих.