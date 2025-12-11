Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лавров: Россия передала Украине более 11 тыс. тел военнослужащих с начала СВО

Россия к настоящему моменту передала Украине более 11 тыс. тел военнослужащих ВСУ. В ответ российская сторона получила 201 тело. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По итогам июльских переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле стороны обменялись по 2,5 тыс. военнослужащих, уточнил господин Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования на Украине (трансляция велась на RuTube).

Лавров о готовности РФ воевать с ЕС, исчезновении пунктов мирного плана США и другой Украине

Читать далее

В последний раз стороны проводили такой обмен в ноябре. Тогда Россия передала тысячу тел военнослужащих, Украина — 30.

Новости компаний Все