Москалькова заявила о возвращении с Украины тел двух российских военнопленных

При обмене Украина передала России тела двух российских военнослужащих, которые в 2025 году попали в плен «без каких-либо ранений». Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«В мае 2025 года в плен ВСУ попали два российских военнослужащих, и этот факт был подтвержден украинским Telegram-каналом, который публиковал с ними соответствующее видео 5 июня 2025 года... Украинские власти данную информацию по официальным запросам нашей стороны не подтвердили», — сказала госпожа Москалькова (цитата по ТАСС).

Омбудсмен добавила, что тела этих военнослужащих были переданы России в сентябре и октябре прошлого года. Согласно экспертизе Минобороны РФ, причиной смерти обоих стали многочисленные осколочные ранения шеи с повреждением крупных сосудов, а также потеря крови при взрыве.

16 января в Женеве состоялась встреча Татьяны Москальковой с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич. Омбудсмен уточнила, что во время переговоров представила несколько фактов, которые, по ее оценке, свидетельствуют о военных преступлениях ВСУ в отношении российских военнослужащих.