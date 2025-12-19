Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

Россия передала Украине тысячу тел военнослужащих, сообщил помощник президента Владимир Мединский. Украинская сторона передала 26 тел.

В последний раз стороны проводили такой обмен в ноябре. Тогда Россия передала тысячу тел военнослужащих, Украина — 30.

11 декабря глава МИД Сергей Лавров сообщал, что к настоящему моменту российская стороны передала украинской более 11 тыс. тел военных. В ответ Россия получила 201 тело. По итогам июльских переговоров делегаций в Стамбуле стороны передали друг другу по 2,5 тыс. военнослужащих, уточнял министр.

Полина Мотызлевская