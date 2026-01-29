В Мурманской области начали устанавливать постоянные опоры ЛЭП после аварии

В Мурманской области приступили к монтажу постоянных опор линии электропередачи (ЛЭП), которые станут заменой конструкциям, обрушившимся 23 января. Об этом сообщила пресс-служба «Россети Северо-Запад».

Рабочие начинают установку первой опоры, всего им предстоит установить пять таких конструкций. «Готовим фундаменты и провод»,— сообщили в компании.

Обрушение опор произошло вечером 23 января, из-за чего без электроснабжения, отопления и горячей воды остались жители Мурманска и Североморска. Причиной аварии власти назвали сильный гололед и изморозь. Было возбуждено уголовное дело по статье УК о халатности.

25 января в области был введен режим чрезвычайной ситуации, который отменили спустя два дня. Были установлены временные опоры, и во вторник, 27 января, власти сообщили о полном восстановлении электроснабжения потребителей.