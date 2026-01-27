В Североморске вслед за Мурманском восстановили электроснабжение после аварии

Электроснабжение полностью восстановлено в Североморске, который остался без света одновременно с некоторыми районами Мурманска. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в Telegram-канале.

По словам господина Чибиса, точечную донастройку по домам и квартирам проведут в ближайшее время. Ранее свет в полном объеме вернули в Мурманске.

Авария в Мурманской области произошла 23 января. В регионе рухнули пять опор ЛЭП, из-за чего у жителей Мурманска и Североморска отключили свет, отопление и горячую воду. Власти назвали причиной происшествия сильное обледенение и изморозь. Возбуждено уголовное дело о халатности, введен режим ЧС. Срок службы разрушившихся опор, по данным СКР, превышал 40 лет.