В Мурманске сняли режим ЧС после восстановления электроснабжения

Власти Мурманска сняли режим ЧС, сообщил губернатор Андрей Чибис. Его ввели 25 января из-за отключения электроснабжения в нескольких населенных пунктах после обрушения пяти опор ЛЭП. Электроснабжение в Мурманске и Североморске восстановлено, установка опор продолжается, добавил глава региона.

Четыре опоры ЛЭП доставлены вертолетом и вездеходом. Еще одну привезут 28 января. «Продолжаем работу в режиме повышенной готовности до полного окончания работ по установке и введению в строй постоянных опор (ЛЭП.— “Ъ”)»,— написал господин Чибис в Telegram-канале после заседания оперштаба.

Полное подключение уличного освещения в Мурманске и Североморске завершится 28 января. Часть учреждений образования продолжит работу в дистанционном формате. Работа общественного транспорта также возвращается в штатный режим, добавил губернатор.

Авария в Мурманской области произошла 23 января. У части жителей Мурманска и Североморска отключили свет, отопление и горячую воду. Власти назвали причиной происшествия сильное обледенение и изморозь. Возбуждено уголовное дело о халатности. Срок службы разрушившихся опор, по данным СКР, превышал 40 лет.