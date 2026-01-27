В Мурманской области установили временные опоры ЛЭП взамен обрушившихся

В Мурманской области установили временные конструкции взамен опор линий электропередачи (ЛЭП), которые обрушились 23 января, что привело к масштабным перебоям с электричеством. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в Telegram.

Глава региона отметил, что ремонтной бригаде осталось подключить только один провод, после этого энергетики попробуют подключить электричество. Ожидается, что «Россети» завершат восстановительные работы 27 января. «Также мой заместитель Ольга Вовк доложила о ситуации по тем домам, где в части квартир не было тепла по вине управляющих компаний. На текущий момент осталось подключить только один дом»,— написал губернатор.

Авария в Мурманской области произошла 23 января. В регионе рухнули пять опор ЛЭП, что привело к масштабному отключению электроэнергии в Мурманске и Североморске. Власти назвали причиной происшествия сильное обледенение и изморозь. По факту аварии возбуждено уголовное дело о халатности, в области введен режим чрезвычайной ситуации. В СКР указали, что срок службы разрушившихся опор превышал 40 лет.