Губернатор потребовал «наступать» в сносе особняка на берегу Усманки в Воронеже

На заседании правительства Воронежской области в среду, 28 января, губернатор Александр Гусев впервые публично высказался о серии резонансных судебных процессов вокруг признания самовольной постройкой и сноса двухэтажного особняка на берегу реки Усманка, расположенного в районе Кожевенного кордона у базы отдыха «Смена». Господин Гусев потребовал от министра природных ресурсов и экологии области Натальи Ветер «решительнее отстаивать экологические интересы региона», сообщили в пресс-службе облправительства. «Необходимо занять наступательную позицию в этом вопросе с привлечением органов прокуратуры и полиции. Дело нужно довести до конца»,— цитирует господина Гусева пресс-служба. Строительство он охарактеризовал как «крупное экологическое нарушение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Незаконно, по мнению властей, построенный особняк на Кожевенном кордоне у реки Усманка Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский / купить фото Незаконно, по мнению властей, построенный особняк на Кожевенном кордоне у реки Усманка Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский / купить фото Незаконно, по мнению властей, построенный особняк на Кожевенном кордоне у реки Усманка Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский / купить фото Незаконно, по мнению властей, построенный особняк на Кожевенном кордоне у реки Усманка Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский / купить фото Следующая фотография 1 / 4 Незаконно, по мнению властей, построенный особняк на Кожевенном кордоне у реки Усманка Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский / купить фото Незаконно, по мнению властей, построенный особняк на Кожевенном кордоне у реки Усманка Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский / купить фото Незаконно, по мнению властей, построенный особняк на Кожевенном кордоне у реки Усманка Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский / купить фото Незаконно, по мнению властей, построенный особняк на Кожевенном кордоне у реки Усманка Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский / купить фото

Предметом спора является двухэтажное здание площадью 1,2 тыс. кв. м на заливном лугу Усманки, достроенное на 82%. Оно расположено на участке в 6 тыс. кв. м в собственности индивидуальной предпринимательницы (ИП) Ирины Фоминой. Строительство началось в 2022 году. Считается, что госпожа Фомина представляет в этом объекте интересы владелицы регоператора по обращению с отходами «Вега» Оксаны Сомовой и ее партнера, воронежского коммунальщика Ивана Попенкова. Они ранее отказывались комментировать «Ъ-Черноземье» разбирательство.

Губернатор сделал заявление на фоне активизации судебного спора вокруг сноса особняка. Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в середине декабря Арбитражный суд Центрального округа отменил определение суда апелляции, промежуточно вставшей на сторону собственников и приостановившей производство по делу о признании особняка самовольной постройкой, и направил дело на новое рассмотрение. Этого с августа 2023 года требует мэрия Воронежа. Следующее заседание по делу запланировано в Девятнадцатом апелляционном арбитраже суде на 30 января.

В конце апреля 2025 года воронежский арбитраж удовлетворил иск мэрии, признав особняк самовольной постройкой и обязав ИП Фомину в течение 30 дней снести его. Этого не произошло.

ИП Фомина обжаловала решение. В конце октября она добилась проведения экспертизы и приостановки производства по делу. Экспертам было разрешено дать ответы на вопросы, касающиеся мер, предотвращающих затопление или подтопление объекта недвижимости. Также они должны были оценить, были ли предприняты соответствующие меры при возведении и эксплуатации объекта, располагает ли он необходимыми и достаточными средствами инженерной защиты, а также возможно ли привести здание в соответствие с установленными требованиями, если меры оказались недостаточными.

Мэрия в ответ подала жалобу на приостановку в кассационную инстанцию, она и была удовлетворена в декабре.

Наталья Ветер на совещании в облправительстве отметила, что громкий и сложный судебный процесс «до сих пор продолжается»

Параллельно идет еще один суд. В феврале 2025-го с иском о взыскании 415 млн руб. за причинение вреда почвам к ИП Фоминой в региональный арбитраж обратилось областное минприроды. Ведомство утверждает, что во время строительных работ на участке, принадлежащем воронежской предпринимательнице, был причинен ущерб заливному лугу. Процесс еще идет, последнее заседание по нему прошло 27 января, на нем госпожа Фомина подала ходатайство о назначении экспертизы, сообщается в картотеке арбитража. Следующее назначено на 20 марта.

Железнодорожный райсуд Воронежа также рассматривает уголовное дело в отношении госпожи Фоминой и господина Попенкова. Их обвиняют в уничтожении заливного луга на площади 25 га и судят по обвинению в попытке нарушения режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 262 УК РФ, максимальное наказание — два года исправительных работ) и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Господин Попенков также обвиняется в фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ч.1 ст. 303 УК РФ, до четырех месяцев ареста). По данным суда, в отношении госпожи Фоминой по обоим статьям обвинение выдвинуто как против организатора преступления (ч. 3 ст. 33 УК РФ). Следующее заседание пройдет уже завтра, 29 января.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ-Черноземье» «Старый луг лучше новых двух».

Сергей Калашников