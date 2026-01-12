Глава ФРС США Пауэлл заявил об угрозе уголовного обвинения

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что Минюст прислал ему и другим сотрудникам регулятора повестки в суд, а также пригрозил уголовным преследованием.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл

Фото: Federal Reserve / Handout / Reuters

Фото: Federal Reserve / Handout / Reuters

По словам господина Пауэлла, угроза уголовного преследования является предлогом для подрыва независимости ФРС. «Угроза уголовных обвинений является следствием того, что Федеральная резервная система устанавливает процентные ставки, основываясь на нашей наилучшей оценке того, что будет служить интересам общества, а не следуя предпочтениям президента»,— сказал он в видеообращении (цитата по Bloomberg).

Джером Пауэлл добавил, что возможное возбуждение уголовного дела «следует рассматривать в более широком контексте угроз и давления со стороны администрации президента». Он также сказал, что продолжит выполнять работу «с честностью и преданностью народу».

Президент США Дональд Трамп заявлял, что ФРС должна активнее снижать процентную ставку. По его словам, регулятор не делает этого намеренно, чтобы поддерживать высокие расходы по займам для федерального правительства. Господин Трамп также призывал господина Пауэлла уйти в отставку.