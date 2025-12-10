ФРС третий раз подряд понизила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 3,5-3,75% годовых.

Это третье снижение ставки с начала года. Последнее заседание ФРС было в октябре — ставку снизили до 3,75–4%годовых. На заседании в сентябре ФРС впервые с декабря 2024-го понизила ставку на 0,25 п.п., до диапазона 4-4,25% годовых.

Должность главы ФРС занимает Джером Пауэлл. Срок его полномочий истекает в мае 2026 года. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал деятельность регулятора при председательстве господина Пауэлла.

Накануне Дональд Трамп заявил во время выступления в штате Пенсильвания, что поручил помощникам проверить правомерность назначения некоторых членов совета ФРС при 46-м президенте США Джо Байдене. 19 ноября господин Трамп пригрозил главе ФРС увольнением, если тот не снизит процентные ставки.

1 декабря Дональд Трамп заявил, что определился с кандидатом на пост главы ФРС, однако не назвал его имени. Минфин США ожидает объявления имени нового главы структуры до 25 декабря.