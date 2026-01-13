Главы 11 центробанков выпустили заявление в поддержку председателя ФРС Пауэлла

Руководители 11 центральных банков и других аналогичных финансовых институтов выпустили заявление в поддержку председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Заявление было выпущено в связи с давлением на господина Пауэлла со стороны президента США Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ФРС США Джером Пауэлл

Фото: ТАСС Председатель ФРС США Джером Пауэлл

Под письмом, в частности, поставили подписи глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, глава Банка Англии Эндрю Бейли, руководители Банка международных расчетов, а также главы ЦБ Франции, Канады, Бразилии, Южной Кореи и др. Они выразили «полную солидарность с Федеральной резервной системой и ее председателем Джеромом Пауэллом», заявив, что «независимость центральных банков является краеугольным камнем ценовой, финансовой и экономической стабильности в интересах граждан, которым мы служим».

Конфликт между Джеромом Пауэллом и Дональдом Трампом начался вскоре после того, как последний вступил на пост президента. Трамп неоднократно критиковал главу ФРС, прежде всего за нежелание существенно понижать ключевую ставку. СМИ весь последний год писали о планах господина Трампа сменить главу ФРС.

Несколько дней назад стало известно, что Министерство юстиции США начало расследование в отношении господина Пауэлла и других сотрудников регулятора. В центре расследования формально находится ремонт здания ФРС — президент Трамп и его сторонники не раз говорили о завышенных расходах и затянутых сроках. Сам господин Пауэлл и многие игроки финансовой сферы, в том числе бывшие главы ФРС, считают, что это используется как повод для давления на регулятор.

Яна Рождественская