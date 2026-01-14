Ставки ФРС выросли до уголовных

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и главой Федеральной резервной системы (ФРС) Джеромом Пауэллом достиг апогея. 13 января американский лидер предупредил, что Пауэлл находится на своем посту последние недели. Поводом для такого заявления послужило начатое уголовное расследование в связи с показаниями чиновника относительно реконструкции двух зданий ФРС стоимостью $2,5 млрд. Джером Пауэлл утверждает, что речь идет о попытке администрации Дональда Трампа оказать на него давление и подчинить себе монетарного регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ФРС Джером Пауэлл

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Глава ФРС Джером Пауэлл

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Кресло главы ФРС досталось Джерому Пауэллу по воле самого Дональда Трампа — президент США выдвинул его кандидатуру в 2017 году, еще во время своего первого президентского срока. Однако после вступления Пауэлла в должность отношения между ними быстро испортились: президент начал регулярно критиковать Федеральную резервную систему за отказ снижать процентные ставки. Неприязнь Трампа к главе ФРС сохранилась и после его возвращения в Белый дом, а с начала 2026 года вспыхнула с новой силой.

11 января The New York Times и ряд других СМИ со ссылкой на источники сообщили, что прокуратура округа Колумбия начала уголовное расследование в отношении Пауэлла и направила повестки в ФРС.

Процесс санкционировала окружной прокурор Джанин Пирро — давняя соратница Трампа. Поводом стали подозрения в том, что в июне 2025 года Пауэлл дал ложные показания банковскому комитету Сената под присягой, рассказывая о проекте реконструкции зданий ФРС. Тогда он утверждал, что в проекте отсутствовали какие-либо излишества, однако стоимость работ впоследствии выросла с $1,9 млрд до $2,5 млрд. В связи с этим Пауэлла также подозревают в нецелевом расходовании средств.

Через несколько часов после появления публикаций глава ФРС записал видеообращение, в котором заявил, что никто не стоит выше закона, однако начатое в отношении него «беспрецедентное» расследование следует рассматривать в контексте угроз и постоянного давления со стороны администрации Трампа.

«Угроза уголовных обвинений — это следствие того, что ФРС устанавливает процентные ставки, исходя из нашей лучшей оценки того, что отвечает интересам общества, а не из предпочтений президента»,— подчеркнул Пауэлл.

Он заявил, что не намерен уходить в отставку и продолжит исполнять свои обязанности.

Дональд Трамп такую трактовку отверг, заявив, что не знал о начале расследования. В свою очередь, Джанин Пирро сообщила, что прокуратура была вынуждена прибегнуть к судебным повесткам, поскольку руководство ФРС игнорировало запросы о предоставлении информации по поводу перерасхода средств на реконструкцию. В команде генпрокурора Пэм Бонди также подтвердили, что Минюст дал указание уделять повышенное внимание проверкам возможного нецелевого использования средств налогоплательщиков.

Попытка Пауэлла связать начатое в отношении него расследование с личной позицией президента, судя по всему, задела Трампа. После выхода видеообращения он резко усилил публичные атаки на главу ФРС.

Во вторник, отвечая на вопросы журналистов, президент предположил, что Пауэлл «либо некомпетентен, либо нечист на руку», а позже, выступая в Детройте, назвал его «кретином», который «скоро покинет свой пост».

В тот же день Трамп охарактеризовал главу ФРС как «паршивого руководителя» и «коррупционера». По данным The Wall Street Journal, президент рассматривает возможность заменить Пауэлла директором Национального экономического совета и своим союзником Кевином Хассеттом или экс-советником по экономике в администрации Джорджа Буша Кевином Уоршем.

Эти высказывания лишь укрепили мнение, что расследование является инструментом давления с целью заставить ФРС снизить процентные ставки, чего Трамп добивается уже не первый год. По информации Financial Times, чиновники монетарного регулятора сплотились вокруг своего руководителя. В Конгрессе же позиции разделились по партийной линии: демократы встали на защиту Пауэлла, тогда как республиканцы поддержали президента, хотя в их рядах звучат опасения, что разбирательство уже негативно отражается на рынках.

Дополнительную тревогу вызывает перспектива замены главы ФРС на фигуру, лояльную Белому дому, что может нанести удар по доверию к американской финансовой системе. Тем более что срок полномочий Пауэлла на посту председателя ФРС истекает в мае 2026 года, однако он может оставаться членом совета управляющих до 2028 года и тем самым сохранять влияние на работу регулятора.

Вероника Вишнякова