Гонконг взяли на пробу

Как и предполагал “Ъ”, ювелирная сеть «Адамас» продала свой бизнес. Покупателем стала зарегистрированная в Гонконге SLH Group. Эта структура учреждена сыном миллиардера Льва Леваева, развивавшего проекты в алмазной индустрии и девелопменте. Семья бизнесмена контролирует Московский ювелирный завод, развивающий розничную сеть MIUZ Diamonds — прямого конкурента «Адамаса». Проведение сделки, стоимость которой оценивается максимум в 6,5 млрд руб., через специальную иностранную структуру даст покупателю актива возможность проводить экспансию за рубежом, считают эксперты.

Как сообщил “Ъ” официальный представитель сети «Адамас», компания закрыла сделку по продаже своего бизнеса SLH Group со штаб-квартирой в Гонконге. По его словам, в периметр сделки вошли все дочерние структуры и товарные знаки холдинга, включая розничные магазины и ООО «Белгородский ювелирный завод "Арт-Карат"». В компании отмечают, что после сделки все активы ювелирного бренда продолжат работать в прежнем режиме.

Основной акционер «Адамаса» Михаил Несветайло после ухода из сети сосредоточится на других своих проектах, сообщил “Ъ” его представитель. Он не стал уточнять детали.

Связаться с SLH Group “Ъ” не удалось. Компания создана в сентябре 2025 года, следует из имеющейся у “Ъ” выписки из Гонконгского регистра компаний. Ее учредитель — Шай Шмая Леваев. Как следует из данных сервиса раскрытия корпоративной информации, до 2022 года он был членом совета директоров АО МЮЗ, на балансе которого находится Московский ювелирный завод. Шай Шмая Леваев — сын миллиардера Льва Леваева, занимавшегося алмазным бизнесом (ранее он управлял добычей алмазов в Анголе, владел в России заводом «Уралалмаз») и девелопментом (в частности, создавал AFI Development, владеющий торгцентром AFI Mall в «Москва-Сити»).

Сеть «Адамас» создана в 1993 году Андреем Сидоренко и Владимиром Веремеевым. Сейчас под этой вывеской работают более 200 магазинов в 80 городах России. Выручка операционного юрлица ритейлера — АО «1-я ювелирная сеть» в 2024 году составила 10,4 млрд руб., чистая прибыль — 52,3 млн руб., следует из данных СПАРК.

Московский ювелирный завод, преобразованный в АО МЮЗ в 1993 году, сейчас развивает сеть ювелирных магазинов MIUZ Diamonds. По данным СПАРК, в 2024 году выручка АО составила 23,5 млрд руб., чистая прибыль — 2,5 млрд руб. Долей в 98,98% в компании владеет ООО «Группа компаний РУИЗ», подконтрольная семье Льва Леваева.

О возможной продаже владельцами «Адамаса» своего бизнеса “Ъ” сообщал в декабре 2025 года. Тогда же собеседники “Ъ” на ювелирном рынке называли основным претендентом на актив сеть MIUZ Diamonds и оценивали сумму сделки в 3–5 млрд руб. Однако сейчас оценка может быть выше. Сеть магазинов «Адамас» сейчас может стоить 4–5 млрд руб., а стоимость завода «Арт-Карат» достигать 1,2–1,5 млрд руб., подсчитал инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий. Таким образом, максимальная сумма сделки могла составить 6,5 млрд руб.

Это заметно ниже самой крупной сделки на российском ювелирном рынке. Как сообщал “Ъ” в августе 2025 года, тогда сын основателей сети Sokolov Артем Соколов продал компанию частному инвестору Антону Паку оценочно за 30 млрд руб.

Владея российскими активами через иностранную компанию, новые собственники «Адамаса» получают гибкость в управлении: легче привлечь соинвесторов, продать доли в будущем или реинвестировать прибыль вне российского контура, считает гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев. Кроме того, по его словам, покупка через новую структуру из Гонконга отделяет активы «Адамаса» от баланса MIUZ Diamonds, что может снижать риски для основного бизнеса семьи Леваевых. Юрий Левицкий не исключает, что заключение сделки через гонконгское юрлицо связано с дальнейшими планами по экспансии за рубеж.

Алина Мигачёва, Александра Мерцалова, Виктория Колганова