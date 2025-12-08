Ювелирная работа

Владельцы сети «Адамас» ищут покупателя на свой бизнес, Как стало известно “Ъ”, основной претендент на актив — MIUZ Diamonds, которая может заплатить за актив 3–5 млрд руб. Это заметно ниже недавней громкой сделки по покупке сети Sokolov инвестором Антоном Паком, так как бизнес «Адамаса» заметно дисконтирован из-за череды банкротств дочерних структур. Однако компания сохраняет серьезные позиции в дистрибуции ювелирных изделий, считают эксперты.

О том, что владельцы сети «Адамас» ищут покупателя на свой бизнес и среди основных претендентов значится MIUZ Diamonds, рассказали три собеседника “Ъ” на ювелирном рынке, знакомые с ходом переговоров. Представители обеих компаний отказались от комментариев.

Сеть «Адамас» создана в 1993 году Андреем Сидоренко и Владимиром Веремеевым. Сейчас под этой вывеской работает более 200 магазинов в 80 городах России. Выручка операционного юрлица ритейлера — АО «1-я ювелирная сеть» в 2024 году составила 10,4 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2023 годом на 27,5%, чистая прибыль выросла почти втрое, до 52,3 млн руб., следует из данных СПАРК.

MIUZ Diamonds основана на базе Московского ювелирного завода, преобразованного в АО МЮЗ в 1993 году. По данным СПАРК, в 2024 году выручка АО выросла на 34,5% год к году, до 23,5 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 22%, до 2,5 млрд руб.

Конечные бенефициары обеих сетей не раскрываются. По данным Kartoteka.ru, АО МЮЗ контролируется ГК РУИЗ, которая по состоянию на 2020 год принадлежала офшору «Секундум лтд». АО «1-я ювелирная сеть», управляющее магазинами «Адамас», до 2022 года принадлежало «Адамас-ювелирторгу», которое ликвидировано вследствие банкротства.

Как сообщал “Ъ” 29 сентября 2020 года, конкурсный управляющий «Адамас-ювелирторга» продал на торгах акции «1-й ювелирной сети» Святославу Потапову. Связаться с ним “Ъ” не удалось. В 2017 году суд признал банкротом еще одну структуру ритейлера — «Адамас-ювелир» (оптовое подразделение) из-за долгов в 27,5 млрд руб. Это привело к заметным финансовым проблемам всей сети, которая начала уступать позиции конкурентам, поясняет партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Положение «Адамаса» к 2025 году нельзя назвать идеальным, соглашается гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев. Хотя, добавляет он, сеть остается заметным участником российской ювелирной розницы. По данным источника “Ъ” на рынке ритейла, сейчас рыночная доля «Адамаса» едва достигает 2%, в то время как у MIUZ — 5%, а у Sunlight и Sokolov —20% и 13% соответственно.

Топ-5 крупнейших ювелирных сетей в России по итогам 2024 года Выйти из полноэкранного режима Компания Выручка (млрд руб.) Изменение за год (%) Sunlight 115,35 45,3 Sokolov 60,1 36,3 «585 Золотой» 50,6 24,14 MIUZ Diamonds 27 28,7 «Адамас» 8,5 -13,3 Открыть в новом окне Источник: Infoline.

Сейчас, правда, менеджмент «Адамаса» пытается возобновить прежнюю активность, нарастив собственное производство более чем наполовину, отмечает Александр Зайцев. Тем не менее, по данным Rusprofile, у структур «Адамаса» невысокая балансовая стоимость (около 396 млн руб. на конец 2024 года) и они фигурируют примерно в 75 арбитражных делах, где общая сума требований достигает 400 млн руб. Текущее положение отразится и на дисконте при определении конечной цены продажи бизнеса «Адамаса», уверены собеседники “Ъ” из числа инвестбанкиров. По словам одного из них, сейчас стоимость актива может варьироваться от 3 млрд до 5 млрд руб.

Для MIUZ приобретение «Адамаса» позволит быстро и недорого провести экспансию в регионы, считает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Слияние может дать синергию, так как традиционно у МIUZ сильные позиции в производстве, у «Адамаса» — налаженные каналы сбыта, добавляет Александр Зайцев.

Несмотря на временные всплески продаж ювелирных изделий, в целом в этом сегменте намечается устойчивый тренд на снижение. По данным Федеральной пробирной палаты, в январе—октябре 2025 года натуральные продажи изделий из серебра и золота сократились на 4,7% год к году, до 52,7 млн штук. По данным «Чек Индекса», за десять месяцев этого года число покупок ювелирных украшений снизилось на 5% год к году. Это вызовет волну сделок в ювелирной рознице, старт чему был дан сетью Sokolov, уверены опрошенные “Ъ” эксперты. Как сообщал “Ъ” в августе 2025 года, сын основателя Sokolov Артем Соколов продал компанию частному инвестору Антону Паку, специализирующемуся на управлении инвестициями. Тогда эксперты оценивали сумму сделки в широком диапазоне — от 30 млрд до 40 млрд руб.

