В Сириусе до 2029 года планируют построить канатную дорогу

Проект канатной дороги на федеральной территории «Сириус» планируется реализовать до 2029 года. Сейчас специалисты ведут предпроектные работы, сообщили «Ъ-Сочи» в администрации ФТ.

Протяженность маршрута составит от двух до трех километров. Начальная станция предполагается на набережной, конечная — в Сочинском национальном парке, уточнили в администрации. Ожидается, что канатная дорога сможет обслуживать до двух миллионов пассажиров в год.

Идею строительства дороги в конце 2025 года представил глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин, отметив, что проект является «уникальным» и «сложным».

Вячеслав Рыжков