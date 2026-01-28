В Сочи вынесли решение по делу о публикации запрещенной атрибутики

В Сочи пресекли административное правонарушение, связанное с размещением запрещенной символики в сети интернет. Противоправные действия были выявлены в ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками краевого центра по противодействию экстремизму совместно с участковыми уполномоченными полиции Адлерского района, сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Как установили правоохранительные органы, на личной странице пользователя, находившейся в открытом доступе, была размещена публикация с атрибутикой организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Автором материала оказался 30-летний житель Сочи.

По результатам проверки в отношении нарушителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за пропаганду либо публичную демонстрацию нацистской символики и атрибутики экстремистских организаций.

Материалы дела направили в Адлерский районный суд города Сочи. Суд, рассмотрев представленные доказательства, признал фигуранта дела виновным в совершении административного правонарушения. В качестве меры наказания ему был назначен административный арест.

В полиции Сочи напомнили, что размещение и распространение запрещенной символики в интернете, включая социальные сети, влечет установленную законом ответственность независимо от формы и способа публикации.

«Ъ-Сочи» писал, что 31-летнюю жительницу курорта оштрафовали за размещение в социальной сети материалов с символикой запрещенной в России организации. Суд признал ее виновной в нарушении законодательства о пропаганде экстремистской атрибутики.

