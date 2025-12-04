Жительница Сочи оштрафована за экстремистскую символику в соцсети

31-летнюю жительницу Сочи оштрафовали за размещение в социальной сети материалов с символикой организации, запрещенной в России. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Краснодарскому краю совместно с участковыми полиции Центрального района города установили, что местная жительница опубликовала на своей открытой странице в соцсети материал с изображением символики движения, запрещенного на территории РФ. В ее отношении составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций).

Центральный районный суд Сочи признал местную жительницу виновной и назначил административный штраф.

Алина Зорина