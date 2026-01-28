Защита Руслана Бальбека добивается передачи дела в суд за пределами Крыма

Защита экс-депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека будет ходатайствовать о передаче рассмотрения уголовного дела за пределы региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Анохина, представляющего одну из обвиняемых по делу Бальбека.

«Мы очень надеемся, что уголовное дело будет рассматриваться не в Крыму, а, возможно, в Москве. Мы будет ходатайствовать об этом на судебном заседании»,— заявил юрист.

Алексей Анохин не исключил возможность освобождения Руслана Бальбека из СИЗО под подписку о невыезде в случае смены подсудности. По его словам, две обвиняемые, которые проходят с экс-депутатом по одному делу, уже выпущены из СИЗО. Также защитник добавил, что срок содержания господина Бальбека под стражей истекает 8 февраля.

22 сентября 2025 года ГУ МВД России по Крыму сообщило об аресте бывшего парламентария. Он был задержан в Кабардино-Балкарии. Бальбек занимал пост депутата Госдумы VII созыва и заместителя председателя комитета по делам национальностей с октября 2016-го по октябрь 2021 года. Розыск политика объявили в середине августа.

Обвинения предъявлены по трем статьям УК РФ: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Дело передано в Киевский районный суд Симферополя, дата заседания пока не определена.

Руслан Бальбек работал депутатом Госдумы VII созыва с 2016 по 2021 год. В 2014–2016 годах он занимал должность заместителя председателя Совета министров Крыма. После завершения депутатских полномочий выступал в СМИ как политолог.

Никита Бесстужев