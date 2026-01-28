Защита Руслана Бальбека добивается передачи дела в суд за пределами Крыма
Защита экс-депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека будет ходатайствовать о передаче рассмотрения уголовного дела за пределы региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Анохина, представляющего одну из обвиняемых по делу Бальбека.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
«Мы очень надеемся, что уголовное дело будет рассматриваться не в Крыму, а, возможно, в Москве. Мы будет ходатайствовать об этом на судебном заседании»,— заявил юрист.
Алексей Анохин не исключил возможность освобождения Руслана Бальбека из СИЗО под подписку о невыезде в случае смены подсудности. По его словам, две обвиняемые, которые проходят с экс-депутатом по одному делу, уже выпущены из СИЗО. Также защитник добавил, что срок содержания господина Бальбека под стражей истекает 8 февраля.
22 сентября 2025 года ГУ МВД России по Крыму сообщило об аресте бывшего парламентария. Он был задержан в Кабардино-Балкарии. Бальбек занимал пост депутата Госдумы VII созыва и заместителя председателя комитета по делам национальностей с октября 2016-го по октябрь 2021 года. Розыск политика объявили в середине августа.
Обвинения предъявлены по трем статьям УК РФ: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Дело передано в Киевский районный суд Симферополя, дата заседания пока не определена.
Руслан Бальбек работал депутатом Госдумы VII созыва с 2016 по 2021 год. В 2014–2016 годах он занимал должность заместителя председателя Совета министров Крыма. После завершения депутатских полномочий выступал в СМИ как политолог.