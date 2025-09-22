Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Задержали экс-замглавы правительства Крыма Руслана Бальбека

Сотрудники полиции задержали бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя Совета министров Крыма Руслана Бальбека. Ему инкриминируют распространение клеветы и незаконный доступ к компьютерной информации. Суд отправил фигуранта под арест, сообщило крымское управление МВД.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фигуранта задержали в Кабардино-Балкарии. Подробности обвинений пресс-служба МВД не приводит.

Чем известен экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек

14 августа полиция объявила господина Бальбека в розыск. Telegram-канал «Mash на волне» писал, что бывший депутат скрывается от следствия в Турции и подозревается в мошенничестве.

Никита Черненко

