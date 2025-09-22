Задержали экс-замглавы правительства Крыма Руслана Бальбека
Сотрудники полиции задержали бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя Совета министров Крыма Руслана Бальбека. Ему инкриминируют распространение клеветы и незаконный доступ к компьютерной информации. Суд отправил фигуранта под арест, сообщило крымское управление МВД.
Экс-замглавы правительства Крыма Руслан Бальбек
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Фигуранта задержали в Кабардино-Балкарии. Подробности обвинений пресс-служба МВД не приводит.
14 августа полиция объявила господина Бальбека в розыск. Telegram-канал «Mash на волне» писал, что бывший депутат скрывается от следствия в Турции и подозревается в мошенничестве.