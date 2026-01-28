Донской рынок «Темерник» готовится возобновить работу после устранения нарушений

Руководство рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону подало документы на возобновление деятельности после устранения санитарных нарушений, из-за которых суд приостановил работу объекта на месяц. Об этом сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на директора ООО «Темерник» Шамиля Карабашева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

По данным господина Карабашева, судебное решение предусматривает 30-дневную приостановку деятельности, треть срока уже истекла.

«Замечания, которые нам были предъявлены, мы устранили. Сейчас подаем документы на возобновление работы», — заявил директор ООО «Темерник».

Руководитель отметил, что закрытие затронуло более 600 арендаторов, работающих на площадках «Первый Темер» и «Белый Темер».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь охарактеризовал «Темерник» как источник криминала, подделок и незаконной миграции. По его мнению, там долгие годы действовали теневые механизмы, лишавшие городской и областной бюджеты налоговых поступлений.

Валентина Любашенко