Глава минздрава Кубани Евгений Филиппов продолжает выполнять обязанности

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов находится на рабочем месте и продолжает выполнять свои служебные обязанности. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил источник в краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как ранее писал «Ъ» со ссылкой на силовые структуры, в министерстве здравоохранения региона 27 января проводились следственные действия, сотрудники правоохранительных органов обыскивали кабинет руководителя ведомства.

Евгений Филиппов занимает должность министра здравоохранения Краснодарского края с 2013 года. Его полномочия несколько раз продлевались, в последний раз — в январе 2026 года.

Андрей Николаев