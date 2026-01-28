Промпредприятия Кубани подключат к четырем нацпроектам технологического лидерства

Промышленные предприятия Краснодарского края в 2026 году примут участие в четырех национальных проектах технологического лидерства. Об этом сообщили на заседании рабочей группы по развитию металлургии, металлообработки и машиностроения региона, которое провел вице-губернатор Александр Руппель.

Металлургия, металлообработка и машиностроение остаются крупнейшими индустриальными секторами экономики края. На долю отраслей приходится более половины общего объема отгрузки промышленной продукции региона. По итогам 11 месяцев 2025 года около 5,5 тыс. предприятий, работающих в этих сферах, реализовали продукцию почти на 295 млрд руб.

Александр Руппель отметил, что именно эти производства формируют технологические компетенции и обеспечивают индустриальное развитие в условиях санкционного давления и замедления экономической динамики. Власти региона намерены сохранить действующие меры поддержки и запустить новые инструменты стимулирования.

Министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько отметил, что в 2026 году в машиностроительном комплексе ожидается рост объемов производства, в том числе за счет господдержки. Речь идет о специализированных субсидиях на развитие инновационной деятельности, а также участии региона в федеральной Единой региональной субсидии. В рамках софинансирования продолжат компенсировать затраты предприятий на приобретение оборудования в лизинг, включая технику, внесенную в реестр российских производителей.

Отдельное внимание власти Кубани планируют уделить автоматизации и роботизации. Фонд развития промышленности региона разрабатывает новую программу льготного заемного финансирования «Автоматизация производств», которая позволит предприятиям приобретать роботизированные комплексы и оплачивать услуги интеграторов по их внедрению.

Как подчеркнул Александр Руппель, компетенции кубанских промышленников будут востребованы в четырех национальных проектах технологического лидерства: «Средства производства и автоматизации», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Беспилотные авиационные системы» и «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки». Власти региона намерены обеспечить участникам этих проектов поддержку на краевом и федеральном уровнях.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае около 53 млрд руб. направят на реализацию 14 национальных проектов в 2026 году. Из краевого бюджета выделят 28,7 млрд руб., из федерального — 24 млрд руб.

Анна Гречко