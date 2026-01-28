Сеть «Магнит» выплатит 400 тысяч рублей за нелегальное использование песен

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение в пользу Российского авторского общества (РАО), обязав АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») выплатить компенсацию в размере 400 тыс. руб. за незаконное использование музыкальных произведений. Суд постановил выплатить компенсации нескольким правообладателям за неправомерное использование их произведений в торговых точках сети. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Общероссийская общественная организация «Российское авторское общество» (РАО) — негосударственная некоммерческая организация, созданная авторами и иными правообладателями для осуществления управления авторскими правами на коллективной основе.

Иск касался неправомерного использования десяти музыкальных композиций, среди которых «Моя Ми (Майами)», «Ясный мой свет»; «Роза чайная» (Кай Метов), «Чашка кофею» (Дмитрий Чижов), «Желтые тюльпаны» (Игорь Николаев», «Золотые косы» (Игоря Матвиенко) и другие.

За каждую композицию ритейлер должен выплатить по 40 тыс. руб. каждому правообладателю.

В апреле 2025 года с АО «Тандер» взыскали 220 тыс. руб. за нелегальное использование 12 песен, среди которых «Лети за солнцем», «Нас не догонят», «Мама», «Сердце» и другие известные произведения. С иском в суд также обртилось РАО.

Наталья Решетняк