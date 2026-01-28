Над Севастополем сбили 10 БПЛА

10 БПЛА было сбито над Севастополем силами ПВО и Черноморского флота. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор территории Михаил Развожаев, за минувшую ночь и утро ВСУ дважды пытались атаковать город.

Согласно предварительной информации Спасательной службы Севастополя, возле образовательного центра имени В.Д. Ревякина упал осколок сбитого беспилотного летательного аппарата. В момент падения все учащиеся находились в укрытии. Однако работник здания получил осколочное ранение нижней конечности, в это время он находился на улице. Повреждений строения не зафиксировано.

Кроме того, в одном из ТСН в районе Фиолента осколки сбитого беспилотника упали на крышу частного дома и повредили забор другого строения. В Юхариной балке обломки БПЛА пробили крышу одного из частных домов, а в районе Университетской обнаружен фрагмент сбитого беспилотника, предположительно двигателя.

По словам Михаила Развожаева, в районе Вакуленчука также были найдены обломки БПЛА. На проспекте Героев Сталинграда в одном из домов осколок разбил окно на балконе.

«Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Доверяйте только официальной информации»,— подчеркнул глава Севастополя.

«Ъ-Кубань» писал, что в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Ее отменили в 10:02 мск.

Алина Зорина