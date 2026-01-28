Reuters: разведка США сомневается в лояльности главы Венесуэлы Родригес

Американские разведывательные службы сомневаются, что исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес готова сотрудничать с США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, в разведке не уверены, что госпожа Родригес полностью разорвет связи с Россией, Ираном, Кубой и Китаем.

Президент США Дональд Трамп «продолжает оказывать максимальное влияние» на венесуэльские власти и «ожидает продолжения сотрудничества», заявил неназванный американский чиновник. Как утверждает собеседник Reuters, знакомый с ходом переговоров США с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо, сейчас в Белом доме именно госпожа Мачадо «пользуется уважением». По его данным, ее рассматривают как долгосрочный вариант на руководящую должность в Венесуэле. Что касается госпожи Родригес, американской разведке неизвестно, насколько она готова поддерживать стратегию США по Венесуэле.

3 января США провели в Каракасе военную операцию и захватили президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их обвинили в наркотерроризме. Врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес. На прошлой неделе СМИ распространили запись ее обращения к соратникам, в котором политик заявила об угрозах убийством со стороны Вашингтона в случае отказа от сотрудничества.

Позднее Делси Родригес призвала сторонников и противников объединиться, чтобы противостоять «приказам США». Американский госсекретарь Марко Рубио допустил применение силы для того, чтобы вынудить Венесуэлу сотрудничать с США.