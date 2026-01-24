Президент Венесуэлы обвинила Трампа в угрозе убить ее при отказе сотрудничать

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что после похищения ее предшественника Николаса Мадуро американские власти пригрозили ей убийством. По словам политика, от нее и других высокопоставленных венесуэльских чиновников потребовали выполнять распоряжения Вашингтона.

Госпожа Родригес заявила об этом участникам закрытой встречи представителей правящей партии, которая состоялась спустя неделю после американской спецоперации. Она обратилась к коллегам по включенной в телефоне громкой связи. Аудиозапись появилась в интернете.

«Во всех сценариях, которые мы рассматривали, мы не предполагали, что они пересекут эту красную, кровавую линию и нападут на столицу... Угрозы начали поступать с первых же минут. Нам дали 15 минут на ответ. В противном случае они бы нас убили», — заявила госпожа Родригес.

Она добавила, что в тот момент у венесуэльского правительства была информация о возможной гибели президента. В таких условиях пришлось согласиться на сотрудничество, пояснила Делси Родригес.

«И мы продолжаем. Потому что угрозы продолжают поступать, продолжается шантаж», — добавила она.

3 января американская армия нанесла удары по Каракасу, президента Николаса Мадуро и его жену вывезли в США. Их обвинили в наркотерроризме. Вице-президент Делси Родригес стала временным главой государства. Bloomberg утверждало, что госпожа Родригес заняла пост не автоматически. Источники заявили агентству, что еще за несколько недель до похищения президента ее кандидатуру начали лоббировать как «незаменимое контактное лицо».