Делси Родригес надоели приказы Вашингтона во внутренней политике Венесуэлы

Врио президента Венесуэлы Делси Родригес призвала сторонников и политических оппонентов объединить усилия для противостояния США. Американскую атаку на Каракас и захват президента Николаса Мадуро она назвала «беспрецедентным актом агрессии» и «войной против благородного народа в неравных условиях».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

«Мы будем противостоять правительству США и разрешим наши разногласия посредством боливарианской дипломатии, — сказала госпожа Родригес (цитата по Ultimas Noticias). — Мы не боимся».

Она высказала мнение, что «если что-то и должно объединять нас как народ, так это работа по обеспечению мира и спокойствия в стране».

«Хватит уже приказов Вашингтона по внутренней политике в Венесуэле», — добавила госпожа Родригес.

На прошлой неделе в интернет попала запись обращения Делси Родригес к однопартийцам, произнесенного во время встречи в начале января - спустя примерно неделю после спецоперации США. Политик, среди прочего, заявила, что американские власти якобы пригрозили ей убийством в случае отказа от сотрудничества. При этом источники СМИ утверждали, что американские лоббисты еще несколько месяцев назад представили госпожу Родригес Вашингтону как «незаменимое контактное лицо».